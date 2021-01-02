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طررٌ طررُ وفسادٌ مُبتكرُ!!

طررٌ طررُ وفسادٌ مُبتكرُ!!
الطرة: الطغراء , أو الختم , أو العلامة المميزة.
ظاهرة غريبة تسود الواقع وتبرز بوضوح في الوجوه الكالحة الفاسدة , حتى صار الإقران ما بين طرة الجبين والفساد الفاضح قويا ومؤكدا.
فالطرّة يتم إستعمالها للنفاق والكذب والخداع والتضليل , ولإبعاد الشبهات عن ذوي العاهات السلوكية والدمامل النفسية المتقيحة.
وهذه الطرر تنافي الواقع الفسلجي والبايولوجي , في زمن يصلي أصحاب الطرر على سجاديد من الحرير والرقع الناعمة التي تلامس الجباه برقة وراحة , مما يعني أن المتطررين ( من الطرة وليس من الطرطرة) , لا يمكنهم أن يكتسبوا أثرا في جباههم مهما تجاوزت مرات سجودهم ما هو فرض من السجدات , وإن سجد الواحد منهم أكثر من مئة مرة في اليوم , فلن يكون في جبينه أثر من السجود , مثلما كان السابقون الذين يمرغون جباههم بالتراب أو الحجر أو أي شيئ خشن وصلب.
ومن الملاحظ أن رموز الدين لا تشاهد طررا على جباههم , أما المدّعين والمتاجرين بالدين فقد تعاظمت طررهم , فهي داكنة سوداء كأنها الحروق , والبعض يقول بأنهم يكوون جباههم , وهناك مَن صار خبيرا برسم الطرر , كما يَحصل في رسم الأوشام.
الطرّة من علامات التقنّع بالدين , وتشير بجلاء إلى أن معظم أصحابها من المنافقين الدجالين المرائين , الذين يستغفلون الآخرين ويتحايلون عليهم لإبتزازهم والإستحواذ على حالهم وأحوالهم , وتحويلهم إلى بضائع في مزادات الأفك والضلال.
وما أكذبَ المتطررين وأدجلهم , فهم لا يعرفون من الدين شيئا , ويتاجرون بالقيم والمبادئ ولا يملكون قطرة حياء , أو غيرة على الدين الذي يدّعون وبه يتمرّغون كأنّهم ثيران بلا قرون.
وتجدنا اليوم إزاء طوابير من المطرطرين الذين يتبجحون بالدين , وهم من أجهل الجاهلين , ومن الذين لا يفقهون في الدين سوى ما تمليه عليهم أهواؤهم , ونفوسهم الأمّارة بالشرور.
فهل أن الطرة علامة تجارية مسجلة , تشير إلى أن صاحبها من ذوي الرحمة والخلق الحسن والألفة والمحبة , أم أنها لتمرير ما هو مشين؟!!
فتطرروا ولا تتطرطروا أيها المتسولون بدين!!

د-صادق السامرائي

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