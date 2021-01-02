لماذا ترفض أمريكا هذه الخدمة المجانية من الفصائل  المسلحة في العراق؟!

احمد صادق.

لا مصلحة لأمريكا ومن خلفها إسرائيل، في ضرب الفصائل المسلحة في العراق. هذه الفصائل المسلحة، تدرك أو لا تدرك، تعي أو لا تعي، تقصد أو لا تقصد، تُقدم خدمة مجانية لأمريكا وإسرائيل عندما تقوم، بأفعالها المسلحة الخطيرة والعبثية، بإحداث الفوضى والاضطراب والخوف والقلق والتوتر وعدم الاستقرار في الوضع السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي في العراق وهو ما تريده وتعمل عليه تماما أمريكا خدمة لإسرائيل لمنع هذا البلد العظيم من أن ينهض ويستقر سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا فيكون خطرا على إسرائيل مرة أخرى لأسباب تاريخية قديمة ومعاصرة لا تزال عالقة بذاكرة العراقيين يتناقلونها جيلا بعد جيل. فلماذا ترفض أمريكا بحجة ضرب سفارتها وقواعدها العسكرية في العراق، ومن خلفها إسرائيل المستفيد الأكبر من هذه الخدمة المجانية، وتخطط لضرب هذه الفصائل المسلحة الخارجة عن القانون بدلا من الاستفادة منها؟!

بغداد في 2/1/2021