محلل سياسي: التحشيد الأمريكي ليس مجرد استعراض.. نيران الحرب ستحرق العراق والمنطقة

أكد المحلل السياسي طالب الأحمد، اليوم الجمعة، أن التحشيد الأمريكي في منطقة الخليج العربي ليس مجرد استعراض للعضلات حيث أن حجم ونوعية ذلك التحشيد يؤشر لوجود ضربات قريبة ستوجه ضد الأهداف الإيرانية في الداخل الإيراني أو تلك التي تحسب على إيران في الداخل العراقي.

وأشار الأحمد إلى أن «الجانبين الأمريكي والإيراني يتعاملان مع العراق على كونه (كيس ملاكمة) توجه له الضربات من أجل استعراض العضلات والقوة، والخاسر الأكبر بهذه المعادلة هو العراق، حيث أصبح الأرض التي تقرع بها طبول الحرب».

لافتاً إلى أن «نيران الحرب سوف تحرق العراق بشكل كامل وسوف تمتمد إلى جميع دول المنطقة، ولهذا السبب على القوى السياسية العراقية الاجتماع والخروج بقرار موحد بأن يكون العراق خارج معادلة الصراع الأمريكي – الإيراني تماماً، والحكومة العراقية دخلت على خط التهدئة بين الجانبين، ولكن تلك المهمة في غاية الصعوبة، وسيبقى قرار المواجهة عائد لإيران وأمريكا في واقع الأمر».

وعبرت الغواصة النووية «يو إس إس جورجيا» التابعة للبحرية الأمريكية ترافقها سفن حربية أخرى مضيق هرمز، في وقت سابق، وسط تزايد حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة.

وتُظهر اللقطات المصورة التي نشرتها البحرية الأمريكية الغواصة برفقة طرادين للصواريخ الموجهة هما «يو إس إس بروت رويال» و«يو إس إس فيليبين سي» في طريقها إلى الخليج العربي بعد مغادرتها قاعدة الأسطول الخامس في البحرين.

وبإمكان الغواصة حمل ما يصل إلى 154 صاروخ «كروز» للهجوم الأرضي من طراز «توماهوك» واستضافة نحو 66 عنصراً من العمليات الخاصة.

ويأتي عبور هذه الغواصة فيما قال قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال فرانك ماكينزي أن بلاده «مستعدة للرد» في حال هاجمتها إيران في الذكرى الأولى لمقتل الجنرال قاسم سليماني.