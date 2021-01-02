مدير ناحية سرگران: 2020 شهد أكبر عدد من محاولات الاستيلاء على أراضي الكورد

أكد مدير ناحية سرگران في قضاء الدبس بمحافظة كركوك، أبرز المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها› إنه في عام 2020، نفذ العرب الوافدون أكبر عدد من الهجمات ومحاولات الاستيلاء على ممتلكات وأراضي الكورد في المنطقة.

أكد مدير ناحية سرگران في قضاء الدبس بمحافظة كركوك، أبرز المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها› إنه في عام 2020، نفذ العرب الوافدون أكبر عدد من الهجمات ومحاولات الاستيلاء على ممتلكات وأراضي الكورد في المنطقة.

وقال لقمان حسين، : «خلال عام 2020، وبالمقارنة مع نهايات عام 2017، وكذلك عامي 2018 و2019، قام العرب الوافدون بشن أكبر عدد من الهجمات على قرى سرگران، حيث نفذوا أكثر من 20 هجوماً هذا العام، بدعم من ميليشيات الحشد والقوات العراقية، بهدف الاستيلاء على أراضي الكورد».

وأوضح أن «سبب ذلك هو عودة راكان الجبوري، محافظ كركوك بالوكالة، الذي كان يأمل الذهاب إلى بغداد كنائب في البرلمان، لذلك كثف جهوده في عمليات التعريب وزاد من تشجيع العرب الوافدين على غزو الأراضي الكوردية».

وفيما يتعلق بآخر تطورات محاولات العرب الوافدين الاستيلاء على أراضي قرى سرگران، قال لقمان حسين: «بعد تشكيل لجنة نيابية من البرلمانيين العراقيين لحل مشاكل الأراضي الزراعية في محافظة كركوك، عقدت اللجنة اجتماعاً في كركوك، ثم التقى أعضاء اللجنة بمزارعين كورد وعرب، وسلم المزارعون الكورد كافة الوثائق الرسمية التي تثبت ملكيتهم للأراضي إلى اللجنة، فيما لم يكن لدى العرب الوافدين أي دليل»، وأضاف أن «اللجنة تواصل أعمالها وستقوم برفع تقرير إلى رئاسة البرلمان العراقي بعد الانتهاء منه».