ميليشيات النظام تفجر قنبلة يدوية في الحسكة .. قتيلين و15 جريح

ألقى عنصر من ميليشيا النظام السوري، اليوم السبت، قنبلة يدوية على دورية للأمن الجنائي (التابع للنظام) في مدينة الحسكة بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة.

وقالت مصادر محلية من المدينة إن «عنصراً من ميليشيا الدفاع الوطني التابع للنظام السوري ألقى قنبلة يدوية على دورية للأمن الجنائي في شارع العمال وسط سوق مدينة الحسكة ضمن المربع الأمني الذي يسيطر عليه النظام السوري، ما أسفر مقتل شخصين أحدهم طفل وإصابة 15 آخرين في حصيلة أولية، كانوا بالقرب من الدورية بجروح متفاوتة».

وأضافت أن الجرحى أسعفوا إلى مشافي المدينة لتلقي العلاج.