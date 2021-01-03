أرمينيا: الخسائر في صفوف العسكريين في قره باغ بالآلاف

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم السبت، بمقتل واصابة 9 جنود عراقيين اثر هجوم شنه داعش في ناحية گولاله (جلولاء) الواقعة (32 كم جنوب غرب خانقين) (من المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد وتتبع إدارياً لمحافظة ديالى).

المتحدث باسم شرطة ديالى نهاد محمد، قال في تصريح: ” شن إرهابيو داعش هجوماً على نقطة مرابطة مشتركة قرب منطقة حلوان شرقي ناحية جلولاء، ما ادى الى مقتل جندي واصابة 8 آخرين “.

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم السبت، بمقتل واصابة 9 جنود عراقيين اثر هجوم شنه داعش في ناحية گولاله (جلولاء) الواقعة (32 كم جنوب غرب خانقين) (من المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد وتتبع إدارياً لمحافظة ديالى).

المتحدث باسم شرطة ديالى نهاد محمد، قال في تصريح : ” شن إرهابيو داعش هجوماً على نقطة مرابطة مشتركة قرب منطقة حلوان شرقي ناحية جلولاء، ما ادى الى مقتل جندي واصابة 8 آخرين “.

وأوضح المصدر، أن “الوضع تحت السيطرة حاليا بعد انتشار قوات مشتركة ونقل الجرحى الى المستشفى”.

وكانت وكالة الاستخبارات العراقية قد اعلنت في وقت سابق اليوم، إلقاء القبض على شخص مسؤول عن تفجير محلات المشروبات الكحولية بالمحافظة وايداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.