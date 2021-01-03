البارزاني يصدر بياناً بشأن الاعتداءات التي تعرض لها سيّاح من بغداد والمحافظات

اصدر رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني، السبت، بياناً بشأن الاعتداءات التي تعرض لها سيّاح من بغداد والمحافظات، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ اشد الإجراءات بهذا الشأن.

وقال البارزاني في البيان، “ببالغ الأسف، شهدنا هذه الأيام عدداً من الحوادث المرفوضة والبعيدة كل البعد عن كل قيم مجتمع كردستان وتقاليده الراسخة، بعد أن أقدم ثلة من المخربين ومثيري الشغب على مهاجمة عدد من السيّاح القادمين من بغداد والمحافظات العراقية الأخرى الذين قصدوا إقليم كردستان لقضاء عطلة رأس السنة”.

وأضاف “إنني أدين هذه الاعتداءات بأشد العبارات، وهي سلوكيات دخيلة لا تمت إلى قيم مجتمعنا وأخلاقه النبيلة بصلة، خاصة وإن إقليم كردستان، كان منذ السنوات الماضية، وما يزال، وسيبقى، ملاذاً آمناً لملايين النازحين واللاجئين من المحافظات العراقية والدول المجاورة، وستظل أبوابه دائماً مشرعة على مصراعيها أمامهم، بالإضافة إلى استقباله المستمر لمئات الآلاف من السيّاح بكل محبة وتقدير”.

وتابع أن “الأحداث الأخيرة هي تصرفات لم يعهدها مجتمع كردستان بأخلاقه وثقافته وتعايشه السلمي والإنساني، وسيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية ضد أي جهة تحاول تشويه وتقبيح الثقافة الرفيعة لمجتمعنا”.