الرئيس برهم صالح قال الحقيقة لكن ناقصة، نعيم الهاشمي الخفاجي

يفترض برئيس الجمهورية عندما يتكلم عن فشل نظام الحكم بعد ٢٠٠٣ عليه طرح البديل؟ وهل نظام الحكم قبل ٢٠٠٣ إلى عام ١٩٢١ ،كان ناجحا وجاء الاحتلال وأسقط حمامة السلام صدام الجرذ الهالك وعمت الفوضى،

أكد الرئيس العراقي برهم صالح فشل منظومة الحكم في البلاد منذ عام 2003، في أول إقرار رسمي من أعلى هرم للسلطة في العراق بأن الطبقة السياسية لم تعرف إدارة البلد على مدى 17 عاماً.

وقال صالح في كلمة له بمناسبة بدء العام الجديد إن «العراقيين يستحقون أكثر مما هم عليه الآن، في بلد أنعم الله عليه بالخيرات وبموقع جيوسياسي يمكنه من أن يكون محطة التقاء المصالح الإقليمية والدولية، وأن يكون نقطة تواصل وتوازن بين الشعوب والدول، وهذا لن يتحقق من دون إبعاد العراق عن سياسة المحاور والتخندقات الدولية، وأن يؤدي العراق دوراً فاعلاً في إحلال السلام والأمن في المنطقة».

وأقر الرئيس العراقي بتصدع منظومة الحكم بعد عام 2003، قائلاً إن «الأزمات المتتالية والتحديات تؤكد حجم وحقيقة الخلل البنيوي في النظام القائم وطريقة الحكم»، مشيراً إلى «أن منظومة الحكم التي تأسست بعد عام 2003 تعرضت لتصدع كبير، ولا يمكنها أن تخدم المواطن الذي بات محروماً من أهم حقوقه المشروعة».

اقول على الرئيس برهم الصالح يعلن أن نظام الحكم منذ عام ١٩٢١ وليومنا هذا نظام فاشل وعلى شعب العراق إيجاد نظام آخر يحكم العراق ويجمع مكوناته أسوة بالنظام في الهند، رواتب الرئاسات الثلاثة تأخذ أكثر من رؤساء امريكا؟ هذا أول الفساد.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

1.1.2021