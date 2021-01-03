المرصد: إسرائيل قتلت 217 عنصراً من ميليشيات إيران في سوريا عام 2020

أغار الجيش الإسرائيلي 39 مرة على مواقع عسكرية تابعة لقوات النظام وأخرى تابعة لإيران داخل الأراضي السورية، خلال العام المنصرم 2020، ما أسفر عن مقتل 217 عنصراً.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: «استهدفت إسرائيل الأراضي السورية (39) مرة، بضربات صاروخية وأخرى جوية، أدت إلى تدمير حوالي 135 هدفاً، شملت مبانٍ ومستودعات عسكرية ومقرات ومراكز سيارات».

وأدتْ تلك الضربات، بحسب المرصد، إلى مقتل 217 شخصاً، بينهم 4 مدنين، و213 من العسكريين التابعين بقوات النظام والمليشيات الموالية لها، إضافةً إلى حزب الله اللبناني والقوات الإيرانية ومليشياتها.

وقد توزع قتلى النظام وإيران والمليشيات الموالية، كالتالي:

12 عنصراً من قوات النظام، 30 من الموالين لقوات النظام وإيران من الجنسية السورية، 56 من مليشيات حزب الله والحشد الشعبي، 94 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، 21 من قوات الحرس الثوري الإيراني.

وتوزعت المناطق المستهدفة، كالآتي:

13 هجوم على دير الزور، و10 على دمشق وريفها، و6 على درعا والقنيطرة، و5 على حمص، و3 على حماة، واستهدافين على حلب.

الجدير ذكره أنّ الاستهدافات الإسرائيلية لمواقع عسكرية، تابعة للنظام وإيران، بدأت منذ عام 2018، لكنّ العام 2020 كان الأكثر من حيث عدد الاستهدافات، حيث شهد العام 2018، ستة وعشرين استهدافاً، بينما شهد العام 2019، ثلاثة وعشرين استهدافاً.