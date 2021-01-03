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النقل تعلن استمرار عمل الموانئ النفطية وتأمين القنوات الملاحية بشكل كامل

اكدت وزارة النقل متمثلة بالمدير العام للشركة العامة لموانئ العراق فرحان محيسن الفرطوسي، السبت، استمرار عمل الموانئ النفطية دون توقف، مشددا على ان القنوات الملاحية العراقية مؤمنة بالكامل .

وقال الفرطوسي في بيان “بتوجيه مباشر من قبل وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي تم التواجد بالقرب من السفينة الليبيرية والعمل على سحب الناقلة نوردك فر يدم المحملة بـ 149 الف طن وقود اسود بعيداً عن الناقلة الملغمة بولو”، لافتاً الى ان “العملية تمت بنجاح من خلال الساحبات التابعة للموانئ”.

وأضاف الفرطوسي ان “الناقلة رمت مرساتها على مسافة 1.5 ميل بحري عن الناقلة بولو بمساعدة كوادر الشركة المتواجدين للاشراف والمساعدة على فك واقلاع الناقلة نوردك فريدم”، مشيرا الى ان “الشركة بانتظار توقيتات إزالة اللغم من اجل التواجد والمساعدة والمشاركة في انتزاع اللغم”.

واوضح المدير العام ان “ساحبتنا البحرية التابعة لجوار الخليج نفذت عملية سحب الناقلة نوردك فريدم بعدد 2 ساحبات فعلية و 6 ساحبات متواجدة للدخول لأي طارئ”.

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