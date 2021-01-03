د.اياد علاوي يعزي بوفاة الاخت المناضلة يسرى سعيد ثابت يتقدم زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي بخالص تعازيه ومواساته الى ابناء شعبنا العراقي الكريم بوفاة الاخت المناضلة يسرى سعيد ثابت صاحبة التأريخ النضالي المشرف والمواقف الشجاعة الثابتة. لقد تركت المرحومة بصمات خالدة في تاريخ الحركة الوطنية العراقية، فتمسكت بمبادىء وثوابت الفكر الوطني العروبي فهي ابنة عائلة وطنية مناضلة، واسرة كريمة وشريفة ذات تاريخ مشرف في الحركة الوطنية العراقية. خالص التعازي لعائلتها ولمحبيها انا لله وانا اليه راجعون المكتب الاعلامي لائتلاف الوطنية 2 كانون الثاني 2021