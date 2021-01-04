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الراقصة جوهرة و سر اللقاء مع باسم فغالي في عرض البحر

التقت الراقصة الروسية جوهرة و أسمها الحقيقي ايكاترينا اندريفا بالفنان الكوميدي اللبناني باسم فغالي في عرض البحر و تحديداً في إمارة دبي على متن يخت سفيرة النوايا الحسنة سيدة الاعمال السعودية وفاء بن خليفة للاحتفال بمناسبة عيد رأس السنة , و بحضور عدد من الوجوه الفنية و الاجتماعية و الاعلامية و الديبلوماسية , حيث تخلل الامسية وصلات فنية مميزة لاقت أستحسان الحاضرين .

جوهرة قدمت أكثر من وصلة راقصة فيما تألق الفنان باسم فغالي بتقليد عدد من الفنانين و أبرزهم صباح وإليسا و غيرهما , وقد شكرت بن خليفة حضور الحاضرين على تمضيتهم سهرة العيد على متن قاربها و تمنت لهم سنة جديدة بعيدة عن أي تحديات خصوصاً في مجال مكافحة فيروس كورونا .

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