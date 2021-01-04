الموبايل
للشاعر : سلام عمر
ترجمها عن الكوردیة : أحمد رجب
كانت لي حمامة بيضاء حاملة رسائلي <**>
الموبايل قطع رأسها*
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إذن الموبايل يمنع من الآن
ان يسقط الكبريت *^*
في فناء الدار واسطح البيوت
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الموبايل اخذ < ***>
طعم الضيوف المفاجيء
وتقارب الاعزاء
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ان البوماتي تقادمت** كثيرا
وهي تقترب ان تموت
والموبايل جعلها رثة ***
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الموبايل رمى
اقلام الباركر
واوراق الكتابة
وظروف الرسائل
الى المتحف
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بقى لدي طابع بريدي
اقول :
اضعه على موبايلي
3/1/2021
سلام عمر : شاعر وروائي ، رئيس تحرير صحيفة رێگای كوردستان.
الهوامش :
الموبايل ــ الجوال
آخذة رسائلي { تأخذ رسائلي} <**>
لم يببقي الموبايل <***>
ذبحها *
الشخاط *^*
اصبحت قديمة **
ممزقة ، بالية ، مهترئة ***