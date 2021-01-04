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الموبايل ……

الموبايل

للشاعر : سلام عمر

ترجمها عن الكوردیة : أحمد رجب

كانت لي حمامة بيضاء حاملة رسائلي <**>

الموبايل قطع رأسها*

**********

إذن الموبايل يمنع من الآن

ان يسقط الكبريت *^*

في فناء الدار واسطح البيوت

**********

الموبايل اخذ < ***>

طعم الضيوف المفاجيء

وتقارب الاعزاء

**********

ان البوماتي تقادمت** كثيرا

وهي تقترب ان تموت

والموبايل جعلها رثة ***

*********

الموبايل رمى

اقلام الباركر

واوراق الكتابة

وظروف الرسائل

الى المتحف

**********

بقى لدي طابع بريدي

اقول :

اضعه على موبايلي

3/1/2021

سلام عمر : شاعر وروائي ، رئيس تحرير صحيفة رێگای كوردستان.

الهوامش :

الموبايل ــ الجوال

آخذة رسائلي { تأخذ رسائلي} <**>

لم يببقي الموبايل <***>

ذبحها *

الشخاط *^*

اصبحت قديمة **

ممزقة ، بالية ، مهترئة ***

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