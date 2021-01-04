النجيفي: الفصائل تسعى لفرض “دولة حشدية” يكون باقي المكونات فيها تبعا‎

أكد محافظ نينوى الأسبق القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية (جبهة سياسية سُنية) أثيل النجيفي ، اليوم الاثنين ، أن الصراع في العراق يجري بين جهات تقودها فصائل مسلحة تسعى لفرض دولة حشدية تعتمد المنهج الديني الشيعي وبين جهات تسعى لدولة مدنية يتقبلها العالم الخارجي.

وكتب النجيفي في منشور في موقعه على منصة “فيسبوك” : إن “الارادة لتغيير العقد السياسي تسير باتجاهين متناقضين، الأولى تريد عقدا لدولة حشدية تعتمد المنهج الديني الشيعي وتكون الكلمة العليا فيها للفصائل المسلحة وتتعامل مع بقية المكونات كاتباع يخضعون لارادة الاغلبية وتنظر للعالم الخارجي على انه مجبر للتعامل معها كأمر واقع “.

مضيفاً ، ” والثانية تنظر الى ما وصلت اليه التجربة الماضية وترى الحل بدولة مدنية يتقبلها العالم الخارجي كجزء منه”.

وختم النجيفي ، أن ” نتيجة هذا الصراع هو الفيصل بين بقاء المنظومة الحالية او انهيارها” .