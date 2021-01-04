رغم التنسيق الامني ..اعتقالات متبادلة بين أمن الإدارة الذاتية والنظام في قامشلو

أفادت مصادر محلية كوردية ، مساء اليوم الأحد ، أن توترا أمنيا حدث بين القوى الأمنية التابعة للإدارة الذاتية التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD والأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، في مدينة قامشلو، في غربي كوردستان(كوردستان سوريا) رغم التنسيق الأمني بين الجانبين.

وقالت تلك المصادر:” إن التوتر الأمني الحاصل بين القوى الأمنية التابعة للإدارة الذاتية(اللآسايش) وعناصر المخابرات الجوية التابعة للنظام في مدينة قامشلو حصل على خلفية اعتقالات متبادلة بين الطرفين، رغم التنسيق الأمني “.

وأضافت أن” الحواجز الأمنية التابعة للإدارة الذاتية تشهد استنفارا أمنيا في مدينة قامشلو على خلفية حالات الاعتقال المتبادلة “.

وأشارت تلك المصادر الى أن ” مسؤولين روس التقوا بمسؤولين أمنيين في الإدارة الذاتية والنظام السوري في مدينة قامشلو لإطلاق سراح المعتقلين من الجانبين”.

يذكر أن هناك تنسيقا أمنيا كاملا بين القوى الأمنية التابعة الإدارة الذاتية والنظام السوري في قامشلو والحسكة.