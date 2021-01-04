سواريز ينقذ أتلتيكو مدريد بفوز قاتل على ألافيس ويستعيد صدارة الليغا

حقق أتلتيكو مدريد فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره ديبورتيفو ألافيس، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مينديزوروزا.

المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة 17، شهدت فوزًا قاتلاً لـ أتلتيكو مدريد لمواصلة تصدر الدوري الإسباني والابتعاد عن ريـال مدريد.

تقدم أتلتيكو مدريد عن طريق الإسباني ماركوس لورينتي في الدقيقة 41 قبل نهاية الشوط الأول، بعد صناعة من الأوروغوياني لويس سواريز.

المباراة لم تكن مثيرة بين الطرفين، مع تحفظ سيميوني المعتاد الذي لم يختلف عنه كثيرًا بابلو ماشين مدرب ألافيس، لكن الدقائق الـ10 الأخيرة كانت مختلفة تمامًا.

ألافيس لعب بـ 10 لاعبين من الدقيقة 63 بعد طرد فيكتور لاجوارديا، لكنه تماسك واستطاع أن يتعادل في الدقيقة 84 بعدما تسبب فيليبي مدافع أتلتيكو مدريد من تحويل الكرة في مرماه بالخطأ.

الإثارة لم تتوقف هنا، إذ استطاع سواريز في الدقيقة 90 أن ينقذ أتلتيكو مدريد بهدف قاتل، بعد تمريرة من جواو فيلكس داخل منطقة الجزاء، وجدت السفاح الأوروغوياني بالمرصاد.

فوز أتلتيكو مدريد رفع رصيده إلى 38 نقطة في صدارة الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ريـال مدريد بمباراتين أقل، بينما ديبورتيفو ألافيس توقف رصيده عند 18 نقطة في المركز 13.