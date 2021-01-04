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عالية نصيف تكشف عن التعمد في إيقاف إحدى المحطات الغازية بهدف إجبار الوزارة على شراء الطاقة من شركتين بملايين الدولارات

كشفت النائبة عالية نصيف عن قيام جهات في وزارة الكهرباء بالتعمد في إيقاف إحدى المحطات الغازية بهدف إجبار الوزارة على شراء الطاقة من شركتين بملايين الدولارات .

وقالت في بيان اليوم، أنه :” من بين خروقات وتلاعبات الفاسد (و.خ) الذي تحدثنا عن فساده في بيانات سابقة، قيامه بإيقاف محطة القيارة الغازية بشكل متعمد بهدف شراء الطاقة من شركتي كار وقيوان بملايين الدولارات “.

وأوضحت :” أن السبب المعلن للإيقاف لمدة شهرين والذي تسبب بحرمان المنطقة الشمالية من 400 ميكاواط هو سبب تافه، وهو عدم قيام (و.خ) بشراء معطلات الفناديوم التي تحسن الوقود، علماً بأن المبلغ هو ١٠٠ مليون دينار عراقي، ثم قام مدير عام توزيع كهرباء الشمال بالتبرع بمحسنات والوقود “.

 وبينت نصيف :” أن هذه المخالفة نضعها أمام أنظار الجهات الرقابية لتضاف إلى أرشيف فساد (و.خ) ، علماً بأن الشارع العراقي يتابع بياناتنا وينتظر اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاسدين “.

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