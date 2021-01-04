في اطار عملية الإصلاح المستمرة .. مالية كوردستان توقف أكثر من 10 آلاف راتب غير قانوني

اعلنت وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، قطع رواتب أكثر من 10 آلاف شخص من مزدوجي الرواتب.

وذكر بيان للوزارة “استناداً الى قانون الإصلاح رقم (2) لسنة 2020، وتطبيق قانون إصلاح الرواتب والمرتبات والامتيازات والتقاعد في إقليم كوردستان، تقرر إيقاف صرف الرواتب التقاعدية لـ 10 آلاف و609 شخص بعد ورود أسمائهم في النظام البايومتري بشكل مزدوج أو تسجيلهم مرتين في النظام”.

واضاف، “عدد المشمولين بهذا القرار بلغ 21 ألفاً و588 شخصاً يتقاضون رواتب غير قانونية من الحكومة، ومن بينهم متقاعدون يتسلمون أكثر من راتب”.

ودعت الوزارة بحسب البيان “المتضررين والمعترضين إلى مراجعة الجهات المختصة، وإعلام الجهات المعنية في الدوائر الحكومية والطعن في القرار”.

ومنذ مباشرة الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني ، مهامها منذ اكثر من عام بدأت عملية إصلاح مالي وإداري في جميع مفاصل الحكومة كخطوة لتحقيق المصلحة العامة وإقرار العدالة وضمان حقوق المستحقين، وذلك بموازاة اطلاقها مشاريع خدمية وإستراتيجية في الزراعة والصناعة والطرق والكهرباء.