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ليال عبود تتحدى الكورونا

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قررت الفنانة اللبنانية ليال عبود أن تتحدى القلق الذي سببه فيروس كورونا حول العالم و تودع العام 2020 من خلال حفلين الاول كان في ( بلازا بالاس ) – طبرجا و الثاني في مطعم ( أديب بالاس ) – ريفون وسط حضور فاق كل التوقعات لكن مع الحفاظ على القوانين التي فرضتها وزارة الصحة ومعها وزارة الداخلية والتي تنص على التباعد الاجتماعي وفق خطة وضعتها وزارة السياحة .

ليال أستغلت الحفلة الاولى وقدمت لاول مرة مع فرقتها الموسيقية أغنيتها الجديدة ( أسمر ) التي كتبها الشاعر الدكتور ميشال جحا و لحنها نجله جوزيف جحا ، قبل أن تشتعل الاجواء بعدد من أغنياتها الخاصة و تترك عبود بصمة من الفرح بين الحاضرين بعد كل الازمات التي عانى منها لبنان و مازال .

ليال أنتقلت الى حفلتها الثانية و كانت محطة جديدة للفرح و الفن الجميل وقد تفاعل الحاضرين مع إطلالتها و أغنياتها وتمنت أن يكون العام 2021 نافذة أمل للغد الافضل بعيداً عن حالة الرعب التي سببها فيروس كورونا في جميع دول العالم .

عبود ودعت عام و أستقبلت أخر و في جعبتها أكثر من أغنية جديدة ومن المقرر أن يتم تصوير أغنية ( أسمر ) على طريقة الفيديو كليب وفق رؤية مبتكرة ، وسوف يلي ذلك اصدارات غنائية متفرقة بأكثر من لهجة عربية .

و كانت ليال قد حلت ضيفة على أكثر من محطة تلفزيونية لبنانية ضمن احتفالات عيدي الميلاد و رأس السنة و كانت أغنية ( أسمر ) الابرز في تلك الاطلالات .

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