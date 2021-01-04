متنبئ جوي: موجة قطبية تجتاح العراق بعد 9 أيام

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، دخول العراق في موجة قطبية باردة بعد 9 أيام. وكتب المتنبئ الجوي في صفحته على (فيسبوك) انه “لا توجد موجة باردة خلال هذا الاسبوع، وربما هنالك موجة باردة قطبية متأخرة بعد 9 أيام”.

واضاف ان “السحب المرصودة مساء امس الاحد، في اجواء غربي وجنوبي البلاد تتقدم نحو باقي مدن الجنوب والفرات الاوسط ومناطق من الوسط تدريجيا حتى نهار اليوم الاثنين”.

وأشار الى ان “طقس باقي المدن يبقى مستقراً، فيما تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا ليومين ثم تعود الى ماهي عليه الان”، عاداً اياها “اعلى من معدلاتها العامة”.

من جهته كتب المتنبئ الجوي واثق السلامي، على (فيسبوك) إنه “لاتزال التوقعات تشير إلى الوضع السلبي مع الدخول في شهر كانون الثاني، فلا أمطار معتبرة ولا موجات باردة او حتى أجواء شتوية كما هو المعتاد، ويعود سبب ذلك علميا إلى القيم السلبية التي يسجلها معامل التذبذب القطبي وتعمق مرتفع جوي (عازل)، لينتج عن ذلك استمرار الأجواء المستقرة والدافئة حتى منتصف الشهر كتوقع متوسط المدى”. وأضاف، أن “شتاء هذا العام لشرق المتوسط والعراق إضافة للجزيرة العربية يبدو أنه سياتي متأخراً بحسب خرائط الطقس (سيتأخر) إلى شهر شباط المقبل او بعد منتصف الشهر الحالي”.

وتابع، “هذه الكيفية قد حصلت عام 2006 و2009 ونتجت عنها أمطار وبرودة متأخرة وازدادت فيها موجات الغبار والعواصف الرملية في فصل الربيع”.