الامن يحقق بجريمة تسليب واغتيال موظف في مجلس محافظة صلاح الدين

افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الثلاثاء، بأن قوات الامن بدأت بتحقيق شامل في جريمة اغتيال موظف في مجلس محافظة صلاح الدين من سكان قضاء الشرقاط.

وقال المصدر ان “تفاصيل الجريمة غامضة” بحسب المعطيات الاولية التي افادت بأن موظف مجلس المحافظة “جزاع الجعاطة” تعرض للتسليب والاغتيال وسرقة سيارته بعدما كان برفقته شخصان فقد اثرهما بعد الجريمة.

وأضاف أن مصادر اخرى اشارت الى ان الجريمة نفذتها عصابة تسليب عند مدخل الساحل الايسر لقضاء الشرقاط، مبينا ان نتائج التحقيق ستعلن في الساعات المقبلة وان قوات الامن تلاحق منفذي الجريمة في عموم مناطق قضاء الشرقاط.

وافاد مصدر امني ليلة امس باغتيال موظف في مجلس محافظة صلاح الدين خلال عودته الى منزله في اطراف الساحل الايسر لقضاء الشرقاط.