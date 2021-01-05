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( الـــدنــــيا اخـــــتيـــار..)

الـــدنــــيا اخـــــتيـــار..)
بختيارك..
ماشي والدرب اختيار.ْ
لا تِحَمْل الناس
بالصار و جرالك
انـتَ قـررت اللي صار.ْ
تدري بيّْه جروحي كِثْره
و انتَ تقره بإختصارْ.
انتَ لعبه الدنيه عندك
لعبه ما بيها انكسارْ.
و آنه مكسور بحياتـي
و هم شفت مكسور
يـحـسن لختيارْ.
باختيارك ماشي انتَ …
ماشي و الدنيه اختبارْ.
إنْتَ عارف كلشي بيه
وغامض كثير اللي فيك.
حاولت فـي روحك أَبْحر
قافل ابوابك عليك.
مني خايف لاتخاف
انه غيمه وموسمك
ينبي بعجاف.
حضر اورودك حبيبي
خَلْ اعلكها بشغاف.
هذا گلبي اختارك انت
ياقدر واخر خَيارْ .
باختيارك
ماشي والدنيه اختبار
******
عبدالكريم صالح العامري
امريكا ، سياتل
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