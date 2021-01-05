ماذا تريد امريكا من الحكومة العراقية وماذا ننتظر؟؟؟

أ.د.سلمان لطيف الياسري

نص الرسالة للكاظمي من بومبيو والحكومة الامريكية

رؤيتنا لما سيحصل بالعراق (( اما حربا اهلية عقائدية ستشتعل سنية وشيعية او حربا ستشتعل شيعية شيعية او حربا دولية ستدور رحاها فوق ارضكم العراقية )) وكل هذه الحروب ستكون معطياتها التقسيم والدمار والرجوع الى اتفاقيات دولية اممية تنتهي بالعام 2023 ولايمكن السيطرة عليها لعقود من الزمن فتركيا تبحث عن مصالحها وفق هذه الاتفاقيات التي ستنتهي قريبا وستلقى من يؤيدها في اهم محافظة عراقية الا وهي الموصل وكركوك وتوابعها والمحافظات الكوردية برمتها .وايران تبحث عن سيطرتها على مراقدكم وتغير عقيدتكم وستخضعون لولايتهم واذلالكم وسيكون الخاسر بكلا الحالتين هو العراق . واكمل حديثه بومبيو للكاظمي ووزير خارجيته قبل يومين واسمعوا ما سأقول لكم وهذه رسالتنا الاخيرة

لقد قامت الولايات المتحدة بتغيير نظام صدام حسين واتت بكم للسلطة على امل ان تكونوا بناة وطن وحضارة وثقافة وتطور ولكن لللاسف انكم كنتم عكس ذالك منذ توليكم السلطة بالعام 2003 حتى عام 2020 ولازلتم مستمرين بنفس النهج بالانتقام والفساد والتدمير واصبحتم عالة ليس على العراقين فحسب انما لكل المنطقة والعالم ، لم تبنوا بلدكم ولم تتمكنوا بناء علاقات دولية رصينة مع جيرانكم من العرب وبقية دول العالم الاخرى وبقيتم تنهشون وتذبحون بشعبكم وتنهبون خيرات بلدكم بالتسابق من حكومة لأخرى ونسيتم انكم ستواجهون سنين عسيرة قريبا وسوف تستمر لعقود من الزمن وثمنها دماء شعبكم وبلدكم وضياع ثرواتكم فقط

هذا نص مضمون رسالة الحكومة الامريكية وعلى رأسها ترامب وبومبيو والكونغرس ومجلس الشيوخ ومراكز القرار الامريكي التي تتعلق باستراتيجيات الحكومة الامريكية مع الدول الاخرى والتي ختمها بومبيو بتذكير الكاظمي بالاجتماع المنفرد بين ترامب والكاظمي عندما زار اميركا قبل شهرين من الان واختتمها بعبارة واحده (( تذكر ان اميركا لن تقاتل بالنيابة عنكم ياسيد الكاظمي فماذا انت فاعل الان )) واغلق سماعة الهاتف وامهل الكاظمي اسبوعين لفهم الرسالة ودراستها واتخاذ القرار والتصرف

السيد الكاظمي ان كاتب الرسالة اليكم قد ارسل لك عدة رسائل واجتمع معك ومع من حولك من القيادات الكبرى ووضع لك كل الاجراءات التي يجب اتباعها فورا قبل ان نخسر كل شي ونذهب للمجهول وسوف اجيزها بثلاث نقاط :

اولا:

القيام بعملية استباقية وضرب المليشيات بلا هوادة وايداع قادة الاحزاب والفاسدين خلف القضبان دون استثناء وحددت لك الاسماء وانت تعرفها جيدا بمقدمتهم نوري المالكي والعامري والخزعلي والفياض والصدر والحكيم وبعض القيادات الاخرى من الاحزاب واصدار قرار بالغاء منظومة الحشد الشعبي

ثانيا :

قطع العلاقات الدبلوماسية مع ايران فورا وطرد الايرانيين من العراق ومصادرة كل مصالحها بالعراق والمباشرة ببناء جدار بين العراق وايران بلا بوابات

ثالثا :

ابلغتك اميركا عدة مرات وانا ابلغتك بعدة اتصالات ورسائل مباشرة لك مالم تتحرك وفق هذا الامر فسوف لن تقف معك اميركا فتحرك الان لتجد اميركا والعالم تقف بكل قواتها امام اعداء العراق وستدعمك حتى النهاية فاميركا تدعم القوي وليس الضعيف فعليك ان تفهم رسالتي الاخيرة لك فلم يبقى لكم سوى 15 يوم ليشتعل العراق او ان يتحرر العراق كاملا .