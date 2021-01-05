محلل سياسي: الكاظمي يخشى اغتياله من قبل «دولة الفساد»

’’حديثه عن «الفرصة الأخيرة» جاء لإدراكه أن «الثورة» المقبلة ستطيح بالجميع’’ ..

أكد المحلل السياسي إحسان الشمري، اليوم الاثنين، أن حديث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن «الفرصة الأخيرة» للإصلاح قد جاء على خلفية إدراكه بأن استمرار الوضع على ما هو عليه الآن سيؤدي إلى «ثورة» ستطيح بالجميع وتغير النظام السياسي بالكامل.

وأوضح الشمري أن «الكاظمي قد وجه هذا التحذير للأحزاب والكتل السياسية لكي توقف عمليات الفساد وعمليات إضعاف الدولة من خلال دولة الفساد الموازية، والتي تمتلك كل شيء من السلاح إلى الدعم الدولي، وهي أكثر قوة من الدولة الرسمية نفسها».

إحسان الشمري

لافتاً إلى أن «الكاظمي يخشى استهدافه، والذي قد يصل لحد الاغتيال من قبل دولة الفساد، وقد يكون يمتلك معطيات بهذا الصدد، ولهذا السبب هو يقول إنه مستمر بعمليات الإصلاح ولو كلفه هذا الأمر حياته».

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد قال، السبت الماضي: «لطالما أكدت بأنني جئت للإصلاح، ولن توقفني المزايدات والاستعراضات حتى لو كلفني ذلك حياتي». وتابع أنه لن يسمح بانهيار العراق أو إفلاسه، منوها إلى أن الأزمة المالية قد انتهت، وشدد على أنه يضع مصلحته ومستقبله السياسي ثمناً للإصلاح، معتبراً أن العراق أمام فرصته الأخيرة للنهوض، مشيراً إلى أن الشعب فقد ثقته بالقوى السياسية وبالدولة ومؤسساتها.