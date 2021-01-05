مسؤول في البيشمركة: القوات العراقية ليست خبيرة بطبيعة ‹المتنازع عليها› ولا تستطيع إنهاء داعش فيها

أكد مسؤول في قوات البيشمركة، اليوم الاثنين، أن تدهور الأوضاع الأمنية في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›، سببه هو أن القوات العراقية الماسكة للملف الأمني ليست خبيرة بطبيعة وجغرافية تلك المناطق ولا تستطيع إنهاء داعش.

وقال العميد عرفان حمه خان، مسؤول گرميان في قوات البيشمركة لـ : «إن جهل القوات العراقية بطبيعة وجغرافية المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أسفر عن عدم قدرة هذه القوات على مواجهة مخططات وأخطار داعش وإنهائها».

وأضاف «لقد ساهمت خبرة داعش بجغرافية المناطق الكوردستانية، وخاصة في كركوك وديالى، في استمرار هجمات التنظيم الإرهابي، لأن قسم من الدواعش هم من أبناء المنطقة أو أقاموا فيها لفترة طويلة».

وشدد حمه خان، أن «عودة قوات البيشمركة إلى المنطقة وحدها الكفيلة باستبباب الأوضاع الأمنية فيها».

وسيطرت ميليشيات الحشد الشعبي إلى جانب قوات عراقية أخرى على غالبية ‹المتنازع عليها› في أعقاب خيانة 16 أكتوبر / تشرين الأول 2017، وانسحاب البيشمركة وقوات الأمن الكوردية منها تجنباً للصدام.

وتدهورت الأوضاع الأمنية في هذه المناطق بشكل كبير بعد ذلك التاريخ وعاود داعش هجماته وتنظيم صفوفه فيها.