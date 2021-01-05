ميسي يعلق على وصوله للمباراة رقم 750 مع برشلونة

احتفل قائد وجناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، ليونيل ميسي، بإنجازه الجديد مع العملاق الكتالوني ووصوله للمباراة رقم 750 في جميع البطولات يوم الأحد الماضي، أمام هويسكا.

احتفل قائد وجناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، ليونيل ميسي، بإنجازه الجديد مع العملاق الكتالوني ووصوله للمباراة رقم 750 في جميع البطولات يوم الأحد الماضي، أمام هويسكا.

وشارك ميسي في مباراته رقم 750 أمام هويسكا والتي فاز فيها برشلونة بهدف نظيف، أحرزه فرينكي دي يونج من صناعة الساحر الأرجنتيني في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

كانت مباراة هويسكا هي رقم 500 بالنسبة لقائد برشلونة في بطولة الدوري ويفصله فقط 6 مباريات من أجل تخطي رقم تشافي في نفس المسابقة، بينما أمامه 17 مباراة فقط لتحطيم رقم مشاركات مدرب السد كلاعب بقميص النادي الكتالوني في جميع البطولات.

وعلق ميسي على الإنجاز الجديد في تصريحات لصحيفة “سبورت” الكتالونية، وقال: “فخور بالوصول إلى هذا العدد الكبير من المباريات بقميص برشلونة”.

وكانت بداية الأرجنتيني مع برشلونة في المباريات الرسمية أمام إسبانيول عام 2004 في بطولة الدوري الإسباني، كبديل للاعب الوسط الأسبق، ديكو.