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وزيرة الهجرة تعلن صرف الوجبة الحادية عشرة من منحة المليون ونصف المليون …

 دينار للعائدين من النزوح الطارئ
أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو ، اليوم ، صرف الوجبة الحادية عشرة  من منحة المليون ونصف المليون دينار للعائدين الى مناطقهم المحررة ، مبينة ان الوجبة شملت 2600 عائلة بحسب الأسبقية والأولوية  ، مبينة أن المنحة تشمل جميع النازحين العائدين من النزوح الطارئ إلى المناطق المحررة في محافظات نينوى، والأنبار، وصلاح الدين، وكركوك، وديالى، وحزام بغداد .
ولفتت سيادتها الى أن العوائل العائدة  المشمولة بالمنحة يمكنها تسلم المبالغ المالية عن طريق البطاقة الذكية اعتبارا من تاريخ نشر الخبر على موقع الوزارة الرسمي .
واشارت السيدة جابرو إلى ان الوزارة حريصة على صرف المنح المالية لجميع العائدين لمساكنهم حال توفر التخصيصات المالية اللازمة .
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