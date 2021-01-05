وزيرة الهجرة تعلن صرف الوجبة الحادية عشرة من منحة المليون ونصف المليون …

دينار للعائدين من النزوح الطارئ

أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو ، اليوم ، صرف الوجبة الحادية عشرة من منحة المليون ونصف المليون دينار للعائدين الى مناطقهم المحررة ، مبينة ان الوجبة شملت 2600 عائلة بحسب الأسبقية والأولوية ، مبينة أن المنحة تشمل جميع النازحين العائدين من النزوح الطارئ إلى المناطق المحررة في محافظات نينوى، والأنبار، وصلاح الدين، وكركوك، وديالى، وحزام بغداد .

ولفتت سيادتها الى أن العوائل العائدة المشمولة بالمنحة يمكنها تسلم المبالغ المالية عن طريق البطاقة الذكية اعتبارا من تاريخ نشر الخبر على موقع الوزارة الرسمي .

واشارت السيدة جابرو إلى ان الوزارة حريصة على صرف المنح المالية لجميع العائدين لمساكنهم حال توفر التخصيصات المالية اللازمة .