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يا عازف الناي

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يا عازف الناي

عصمت شاهين دوسكي

يا عازف الناي اعزف على جراح أحزاني

وارفع صوت الناي ليسمو عمري الفاني

لحن الحزن لا يبكيك شجنا

بل من عميق الشجو أبكاني

يا عازف الناي بهمس تنوح

ألما فثار ألمي ووجعي وأنيني

تاهت أحلامي في سراب

وأضعت بين الأطلال هويتي وعنواني

يا عازف الناي قل للناي حكايتي

سيولا من نزيف الجراحات تهواني

****************

لا تذرف الدمع مع لحن العبرات

فلم تعد الديار كما كانت ولا جيراني

رحيل بعد رحيل ودعت قلوبا

تلظت في الأعماق نيراني

عنان الحزن هوى في محرابي

تناثرت بين الأعمدة أركاني

تناغم لحن الناي مع شعري

كأن الحروف صاغت لؤلؤا من أشجاني

عبر ، اعزف يا عازف الناي

أنت عاشق وأنا مثلك عاشق ثاني

كلانا من عالم الغربة روحا

وإحساسا يبكينا إن مر ثواني

***********

اعزف أعزف بلا كلل ولا ملل

لم يبق لنا إلا صوتاً في الوجداني

ما جنيتَ من الدنيا إلا غربة الروح

وما جنيتُ إلا روح الغربة وأعياني

كل الأحلام هاربة للمجهول

فأخلقُ أحلاما جديدة من هذياني

أنا يا عازف الناي جبلي الهوى

وأنفاسي ورد وزهر وريحاني

إن بحثوا عني بين الغاديات

وجدوا في عيونهن جمال ودياني

أنا الشاعر المعنى في وجودي

تلتهب القوافي إن غيرت مكاني

فلا المكان يدعى بوحا مكاني

ولا الزمان صرفا يدعى زماني

يا عازف الناي تطل على الأطلال

لم يبق سوى ذكريات وأكواني

خلقت الكائنات أسوارا وحجابا

فغدت الروح كمس من أنس وجاني

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