60 منفذاً لتوزيع لقاح كورونا على العراقيين بعد وصوله

أعلن وزير الصحة حسن التميمي، ان لقاح كورونا سيوزع عبر أكثر من 60 منفذاً للصرف فور وصوله إلى البلاد، مشيراً إلى أن “20 % من سكان العراق سيتلقون اللقاح”.

وقال التميمي إن “حصة العراق من اللقاح ضمن اتحاد كابي هي 16 مليون جرعة تكفي لـ8 ملايين شخص أي ما يعادل 20 % من سكان العراق”.

وحول كيفية وصوله وتوزيعه على المواطنين أوضح أنه حددت منافذ الصرف في المستشفيات التعليمية والرئيسة في بغداد والمحافظات وسيكون في العراق “أكثر من 60 منفذاً للصرف”.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، إنه سيتم توزيع اللقاح مجاناً، مضيفاً أن “هناك خطة لتوزيع اللقاحات حسب الأولويات، لكن تجب الموافقة على اللقاح أولاً”.

وأوضح أنه سيتم إعطاء الأولوية للقوات العسكرية والعاملين في مجال الصحة والفئات المعرضة للخطر عند توزيع اللقاح، والذي سيتم توفيره “مجانا”.

ويوجد حالياً 190 لقاحاً لكورونا قيد البحث والتطوير، 10 منها فقط وصلت إلى المرحلة النهائية، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، ومن المؤمل أن تكون ملياري جرعة من اللقاح متاحة عالمياً نهاية 2021.

وسجل العراق حتى الآن اكثر من 597033 إصابة بفايروس كورونا في عموم البلاد منها 541746 حالة شفاء و12829 وفاة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، الجمعة، أن الحكومة العراقية خصصت 170 مليون دولار، لشراء لقاح لفايروس كورونا.

وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقع تويتر إن العراق انضم إلى مبادرة كوفاكس (COVAX) ليكون من أوائل الدول المستفيدة من لقاح مرض كوفيد 19 لمواطنيها وبمخصصات بلغت 170 مليون دولار.

وكوفاكس مبادرة عالمية ترمي إلى العمل مع مصنعي اللقاحات من أجل تمكين البلدان في مختلف أنحاء العالم من الحصول على لقاحات آمنة وفعالة بمجرد ترخيصها واعتمادها.