برلماني يوجه دعوة لامين بغداد: مطالب بجهود جبارة

طالب النائب علاء الدلفي، الثلاثاء، امين بغداد ببذل قصارى جهده لتحسين الخدمات في العاصمة.

وقال النائب الدلفي في بيان انه “ومع بداية العام الجديد نأمل من امانة بغداد ان ترتقي باعمالها على الصعيد الخدمي والنهوض من اجل وضع حد للواقع السيء الذي تراكم طيلة السنوات الماضية دون ايجاد حلول ناجعة ترتقي بمستوى عمل الامانة وتنعكس لإظهار العاصمة في اجمل وابهى صورها”.

واوضح النائب ان “بغداد يجب ان يعاد اليها رونقها وصورتها البهية وليس كما يصفها الاعلام والتقارير المتداولة بين فترة واخرى والتي تشير اليها بانها [الاسوء]”.

وشدد على ان، “امين بغداد علاء معن مطالب بتقديم جهود جبارة ومضاعفتها لتقديم افضل الخدمات للمواطنين والوصول الى ابعد محلة وزقاق وعدم نسيان بعض المناطق لاسيما وان هناك مناطق كثيرة للاسف الشديد لا يصلها الا القليل من الخدمة التي تقدمها امانة بغداد”.

ودعا الدلفي امين بغداد الى “تحمل المسؤولية واجراء اصلاحات حقيقة والعمل على ضخ دماء جديدة تمتاز بالكفاءة والمهنية لادارة مفاصل الامانة لاسيما وان هنالك مدراء عامون قابعون في المناصب منذ سنوات”.