بيان..حول استشهاد الشاب عاهد عبد الرحمن اخليل برصاص الاحتلال قرب بيت لحم

بيان صحفي صادر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة

تنعى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة الشهيد الشاب عاهد عبد الرحمن اخليل والذي استشهد برصاص الاحتلال الصهيوني قرب بيت لحم، في مشهد جديد لإجرام الاحتلال وعدوانيته تجاه أبناء شعبنا.

إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة ونحن نودع شهيدا جديدا من أبناء شعبنا البطل نؤكد أن سياسة القتل والعدوان لن تثني شعبنا عن مواصلة الكفاح حتى تحقيق أهدافه الوطنية، ونؤكد أن الرد على الجريمة والوفاء لدماء الشهداء وتضحيات شعبنا تستدعي استعادة وحدتنا الوطنية في أسرع وقت، ووقف التنسيق الأمني وتشكيل قيادة وطنية موحدة تضم الجميع ووضع خطط وبرامج لتصعيد الكفاح والمقاومة بكل أشكالها وفي مقدمتها الكفاح المسلح.

وتدعو الجبهة أبناء شعبنا في الضفة الثائرة إلى مزيدا من الثبات والصمود والتحدي في وجه الغطرسة الصهيونية، والاشتباك مع الاحتلال في كافة المحاور، والتصدي لهمجية وعدوان المستوطنين.

وإنها لثورة حتى تحرير الأرض و الإنسان



الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة المكتب الاعلامي _ قطاع غزة _ فلسطين 05/01/2021