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خبير اقتصادي يحذر من خفض قيمة العملة: هناك مشكلة كبيرة

توقع الخبير الاقتصادي علي المسعودي، الثلاثاء، ان يتسبب قرار خفض قيمة العملة بخسارة تقدر بـ٢٤ بالمئة من النقد واصفا ذلك بالمشكلة كبيرة.

وقال المسعودي في بيان ان “الفئة الاكثر تضررا من قرار خفض قيمة العملة هي العوائل التي تعيش تحت خط الفقر وكذلك متوسطة الدخل، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة ٢٧_٣٧ بالمئة بحسب مؤسسة كلوبل الدولية”.

ولفت الى ان “الاوساط التجارية تأثرت سلبا بالقرار وهي ماضية باجراءات قانونية للمطالبة بتعويض الخسائر الكبيرة جراء القرار المفاجئ والذي جاء دون سابق إنذار، ولكن قد يسبب القرار فقر متقع للفئات الفقيرة”.

واكد ان “السيطرة على نافذة بيع العملة وايرادات المنافذ الحدودية تحقق للبلاد إيرادات تقدر بأربعة أضعاف ما حققة قرار خفض قيمة العملة العراقية”.

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