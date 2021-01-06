رحيل المناضل العربي الناصري المحامي سيد عبد الغني خسارة للامة

بقلم المحامي عمر زين*

ببالغ الاسى والحزن تلقينا نبأ وفاة المناضل الناصري والقائد العربي العزيز المحامي سيد عبد الغني الامين العام للحزب العربي الديمقراطي الناصري في جمهورية مصر العربية والامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ورئيس لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع وعضو مجلس نقابة المحامين في مصر.

عرفت الراحل الكبير نقابياً مميزاً وزميلا متمسكاً بمناقب المهنة وتراثها وآدابها، قضى حياته المهنية حاملاً لرسالة المحاماة ومناضلاً للقضية الفلسطينية وعاملاً على تنظيم اللقاءات والندوات والمؤتمرات والقيام ليل نهار بجميع الاتصالات اللازمة مع الاتحادات الدولية للمحامين ولحقوق الانسان لبيان وفضح الجرائم التي ترتكبها الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني وفي الصفوف الأولى لمقاومة التطبيع والمطبعين.

وقد كان الرجل الرجل في تعاونه معي اثناء ولايتي كأمين عام الاتحاد، فلم يرضخ يوما للمخربين والمتنزلفين والمتشبثين في المناصب وغير المؤمنين بالتغيير وتداول السلطة والعاملين لاجهاض النضال، فوقف متصديا لهم صامدا مانعا لجنوحهم من ان يؤثر على مسيرة الاتحاد.

ناصري بفكره وتصرفاته فكان البوصلة داخل الاتحاد في مكاتبه الدائمة ومؤتمراته، وفي عمله الحزبي خارجه، عاملاً على توحيد الكلمة، حريصا على ان تكون الحركة الناصرية واحدة غير متفرقة لا في مصر ولا خارجها، مؤمنا بفكر عبد الناصر كونه المخلص والمنقذ للامة العربية، لم يسمح للاحباط ان يأخذ طريقه اليه، بل كان المتفائل دائما مصرا على تنظيم الجماهير لتكون القوة الحقيقية للانقاذ والخلاص والانتصار على الاعداء.

تميز المغفور له بروحه المفعمة بالمحبة والود والمواقف المبدئية الحازمة، وثبات اخلاقه يشهد له كل من عرفه وناضل الى جانبه.

غيابك ايها الاخ الكبير خسارة للعمل القومي، وللمحاماة العربية، وللعدالة، وسنتابع المسيرة بكل الاخلاص والاصرار حتى تحقيق كل ما ناضلت من اجله.

تغمدك الله بواسع رحمته وانزلك منزلة الصديقين والابرار.

*الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب

بيروت في 6/1/2021