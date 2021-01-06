طلاق كيم كاردشيان من كاني ويست “بات وشيكا” .. ماذا عن تقاسم الثروة؟

قالت مصادر مقربة من نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان وزوجها المغني كاني ويست إن الطلاق “بات وشيكا”.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن تلك المصادر القول إن كيم تستعد للتقدم بطلب الطلاق من كاني.

وقالت المصادر إن الزوجين يجريان حاليا مباحثات حول كيفية تقسيم ثرواتهما، عقب أن عاشا بصورة منفصلة معظم فترات العام الماضي.

وكانت كيم وكاني قد التقيا أول مرة عام 2004، أثناء تصوير فيديو أغنية لكاني، ولكن العلاقة العاطفية بينهما بدأت عام 2012.

وأعلنت كيم في يونيو/حزيران 2012 أنها مرتبطة بكاني، وأعلنت نبأ حملها في طفلتها الأولى نورث في كانون الأول/ديسمبر من نفس العام.

وأنجبت كيم طفلتهما الأولى في يونيو/حزيران 2013، وتزوجا في إيطاليا في مايو/آيار 2014.

وأنجبت كيم طفلهما الثاني سنت في ديسمبر/كانون الاول 2015.

وبعد ذلك، قام الزوجان بالاستعانة بأم بديلة لحمل طفلتهما الثالثة شيكاغو، التي أنجبتها في يناير/كانون الثاني 2018. واستقبلا طفلا آخر من أم بديلة عام 2019.