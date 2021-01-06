عالية نصيف تهنئ الجيش العراقي بالذكرى المئوية لتأسيسه وتدعو إلى توزيع قطع أراض للعسكريين

هنأت النائبة عالية نصيف الجيش العراقي بكل صنوفه وتشكيلاته بالذكرى المئوية لتأسيسه، مجددة دعوتها للسلطتين التنفيذية والتشريعية لإصدار القوانين والتشريعات التي تضمن حقوق منتسبي الجيش من ضباط ومراتب وتوزيع قطع أراض للعسكريين المستمرين بالخدمة والمتقاعدين .

وقالت في بيان اليوم :” إن الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي تعيد للأذهان كافة المحطات التي مر بها جيشنا منذ العهد الملكي والى يومنا هذا، ورغم كل الظروف القاسية والحروب التي مر بها جيشنا إلا أنه بقي متمسكاً بالشرف العسكري والولاء للوطن ” ، مبينة :” أن الملحمة العظيمة التي سطرها الجيش العراقي ضد عصابات داعش الإرهابية أعادت أمجاده بعد أن خاض هذه الحرب بالنيابة عن العالم وقدم العديد من التضحيات دفاعاً عن الأرض والعرض “.

وأكدت نصيف على ” أهمية قيام السلطتين التنفيذية والتشريعية بإصدار القوانين والتشريعات التي تضمن حقوق منتسبي الجيش من ضباط ومراتب، وضمان حقوق أسر الشهداء والجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم ومتابعة شؤونهم، وتوزيع قطع أراض للعسكريين المستمرين بالخدمة والمتقاعدين “.