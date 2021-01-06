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عرض إنكليزي لاستعارة فينيسيوس جونيور من ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن أحد أندية الدوري الإنكليزي الممتاز يرغب في التعاقد مع الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريـال مدريد في نافذة الانتقالات الشتوية الجارية.

فينيسيوس الذي يجيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر والمهاجم، انضم إلى الملكي في صيف عام 2018 قادمًا من فلامينغو البرازيلي مقابل 45 مليون يورو.

وأصبح فينيسيوس واحدًا من الركائز الأساسية في ريـال مدريد رغم صغر سنه، حيث شارك صاحب الـ20 عامًا كأساسي في موسمين متتاليين.

ولكن هذا الموسم لم يتمكن فينيسيوس من اللعب كأساسي في الكثير من المُباريات، تارة بسبب إيدين هازارد، وأخرى لإشراك روديغو جوس وماركو أسينسيو.

تقارير صحفية ذكرت قبل أسبوعين أن إدارة الملكي تدرس إمكانية إعارة فينيسيوس هذا الموسم .

وبحسب صحيفة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، فإن آرسنال يريد التعاقد مع فينيسيوس من ريـال مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن ميكيل أرتيتا المدير الفني للجانرز طلب من إدارة النادي التواصل مع ريـال مدريد من أجل ضم فينيسيوس، مشيرة إلى أن إدارة الجانرز قد تواصلت بالفعل مع مسؤولي المرينيجي.

وقالت الصحيفة إن ريـال مدريد أخبر إدارة آرسنال إنهم لا يفكرون في إعارة فينيسيوس في الوقت الحالي، مؤكدة أن آرسنال شعر بدهشة من رد النادي، وخاصًة وأن زيدان لا يستخدم فيني كثيرًا هذا الموسم، وتنوي إدارة الجانرز التواصل مجددًا مع إدارة الملكي لضم الجناح البرازيلي.

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