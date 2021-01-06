مرشح رئيس حكومة كوردستان لحقيبة الثروات الطبيعية : سنعيد هيكلة الوزارة وفق المعايير الدولية

قال مرشح رئيس الحكومة لحقيبة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان د.كمال اتروشي ، الثلاثاء ، انهم سيحاولون إعادة هيكلة الوزارة وفق المعايير الدولية ، وان عملاً خاصا ينتظرهم في الوزارة في هذا الجانب.

د.اتروشي أوضح انهم سيحاولون تطوير الوزارة خلال مدة قصيرة وسيعملون على ذلك ، مشيراً بالقول ” سنسخر كل خبراتنا في مجال النفط والغاز لخدمة مواطني شعبنا”.

والمرشح لحقيبة الثروات الطبيعية د.كمال اتروشي ، من مواليد 1955 ناحية اتروش التابعة لمحافظة دهوك ، حاز على شهادة البكالوريوس في الجيولوجيا من جامعة بغداد عام 1975 ، عمل في الشركة الوطنية لنفط العراق ، حاز على درجة الماجستير من جامعة Université de Bordeaux1 الفرنسية بتخصص الجيوفيزياء الاستكشافية النفطية عام 1987 ، كما حاز على درجة الدكتوراه من الجامعة نفسها عام 1991 ، عمل بعدها في معهد فرنسي للبترول ، كما و لديه خبرة لأكثر من اربعة عقود في مجال جيوفيزياء النفط ، كما عمل في شركات ومؤسسات نفط عالمية اجنبية وعربية .

اتروشي ، تابع بالقول انهم سيحاولون إعادة هيكلة الوزارة وفق المعايير الدولية ، وكذلك افساح المجال امام الشباب من ذوي الخبرة والكفائة في مجال هندسة النفط للعمل في الوزارة ” لكي نتمكن بجهود الجميع من تطوير هذا القطاع الحيوي في إقليم كوردستان.

كما عبر د.اتروشي عن امله ” في ان نعمل مع جميع الأطراف السياسية بروحية الفريق الواحد حيث ان هذا العمل بحاجة الى جهد وعمل جماعي لذا فعلى كل الأطراف مساعدتنا ودعمنا في ذلك وخدمة شعب كوردستان لكي نتمكن من تحقيق انجاز وعمل جيد”.

ومن المقرر ان يجتمع برلمان كوردستان غداً الأربعاء ، للتصويت على المرشح الجديد لحقيبة الثروات الطبيعية.

وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان د.جوتيار عادل ، كشف مساء الاحد الماضي ، عن ان “رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، رشح د.كمال اتروشي لشغل منصب وزير الثروات الطبيعية ” ، مضيفاً ” تم ارسال السيرة الذاتية للاتروشي الى البرلمان”.

بدوره ، مدير اعلام برلمان كوردستان سامان بكر احمد ، أشار امس الاثنين ، الى ان البرلمان سيجتمع ، الأربعاء ، لافتاً الى وصول السيرة الذاتية لمرشح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، لشغل منصب وزير الثروات الطبيعية، الدكتور كمال أتروشي الى البرلمان.

احمد قال لـ(باسنيوز) ان هيئة رئاسة البرلمان قررت عقد جلسة استثنائية ، الأربعاء ، لمنح الثقة للمرشح لتولي حقيبة الثروات الطبيعية.