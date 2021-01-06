مسؤول إيراني: صادراتنا إلى العراق ساعدت على تخفيف تداعيات الحظر على طهران

قال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، اليوم الأربعاء، إن صادرات إيران إلى العراق البالغة سنويا أكثر من 10 مليارات دولار قابلة للزيادة الى 10 اضعاف، مبينا أن صادرات إيران إلى العراق خففت من تداعيات الحظر.

وذكر رضائي لوسائل إعلام إيرانية، أن “صادرات إيران إلى العراق تبلغ سنويا أكثر من 10 مليارات دولار وهي قابلة للزيادة الى 10 اضعاف فيما لو توفرت مجالات تجارية قوية في محافظتي إيلام وكرمانشاه”.

وأشار إلى أهمية صادرات إيران إلى العراق، مضيفا، أنه في غير هذه الحالة لكانت تداعيات الحظر على إيران قد تضاعفت”.

ونوه رضائي، الى طاقات حدود مدينة مهران لصادرات السلع ولفت إلى قربها من غالبية مدن العراق واضاف: انه ينبغي الاستفادة من هذه الامكانية أكثر فأكثر.