وزارة الهجرة توزع (360) كرفان للمتضررة دورهم من العائدين لمناطقهم في أربع محافظات

ارسلت وزارة الهجرة و المهجرين (360) كرفانا الى محافظات ( نينوى ،صلاح الدين الانبار وديالى ) لتوزيعها بين الاسر العائدة لمناطق سكناها من المتضررة منازلهم ضمن خطة الطوارئ التي تبنتها الوزارة لإعادة النازحين .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير أنه ” بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو وضمن خطة الوزارة لتشجيع الاسر النازحة على العودة طوعيا الى مناطقهم وزعت الوزارة الكرفانات بين الاسر العائدة المتضررة دورهم جراء العمليات الارهابية التي طالت عدد من المناطق ابان سيطرة داعش عليها ” .

واوضح ان ” (200) منها ارسلتها الوزارة الى اقضية ونواحي وقرى محافظة نينوى فضلا عن الجانب الايمن من مدينة الموصل و(100) كرفانا وزعتها الوزارة للعائدين في قضائي الدجيل وبلد التابعين الى محافظة صلاح الدين إضافة الى توزيعها (35) كرفانا للاسر العائدة في محافظة ديالى ، الى جانب توزيعها (25) كرفانا بين العوائل العائدة في محافظة الانبار ” ، مشيرا الى ان من بين الكرفانات المرسلة ( 41) كرفانا ارسلتها الوزارة الى مناطق العودة في محافظتي ديالى ونينوى ليتم استخدامها كصفوف مدرسية .

وبين جهاكير ” ان العدد المخصص الكلي هو (360) كرفان من مخيمات الوزارة وإرسالها للمناطق المتضررة نتيجة العمليات الإرهابية ” ، معتبراً أنها تعد الدعم الحقيقي لتلك المناطق وتقديم الخدمات للعوائل المتضررة وتخفيف المعاناة عنهم ، لافتا الى أن الجهود متواصلة من قبل كل الجهات لإعادة النازحين إالى مناطقهم وإنهاء هذا الملف في المرحلة المقبلة