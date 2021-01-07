إسرائيل تقصف الميليشيات الإيرانية جنوب سوريا

استهدفت طائرات إسرائيلية، في وقت متأخر مساء الأربعاء، مواقع لميليشيات إيرانية وقوات النظام جنوبي سوريا.

وكالة ‹سانا› السورية الرسمية نقلت عن مصدر عسكري قوله: «في تمام الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً عبر رشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية وقد تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظم صواريخ العدوان»، دون أن تكر تفاصيل عن المواقع المستهدفة أو حصيلة القصف.

فيما قالت مصادر حقوقية وأخرى من المعارضة السورية، إن الغارات الإسرائيلية تركزت بمحيط الفرقة الأولى في الجيش السوري بمنطقة الكسوة جنوب دمشق.

وأوضحت أن إسرائيل قصفت ميليشيات إيران في جبال الكسوة والديماس وجنوب دمشق.

وأكدت أن القصف الإسرائيلي أوقع خسائر مادية وبشرية في صفوف قوات النظام وميليشيات إيران.