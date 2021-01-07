اكثر من ملياري دولار حجم الاستثمارات في اقليم كوردستان العام الماضي

أعلن رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، الثلاثاء، بأن حجم الاستثمارات في إقليم كوردستان وصل الى 2.6 مليار دولار في العام الماضي، مشيرا الى تقديم مقترحات بـ 12 مليار دولار لانشاء مشاريع جديدة في الإقليم.

وقال محمد شكري، في مؤتمر صحفي : بأنه ” في عام 2020، تم إدخال استثمارات تزيد عن 2.6 مليار دولار إلى الإقليم من خلال منح تراخيص لـ 93 مشروع استثماري”.

مبيناً، “بالاضافة الى منح 93 ترخيص، تم تقديم 500 مشروع استثماري تخطت كلفته 12 مليار دولار خلال العام الماضي”.

واضاف شكري، “تتم مراجعة المشاريع الاسكان وجهودنا مستمرة لإستئناف العمل بها وحل جميع المشاكل المتعلقة بهذا الشأن”.

وكشف رئيس هيئة الاستثمار، عن وجود مصانع كبيرة يصل عددها الى أكثر من 100 مصنع في إقليم كوردستان، مبينا أن “هذه المصانع مستمرة بالانتاج لمحافظات الإقليم ومحافظات وسط وجنوب العراق”.