Posted on by

الصحة تتحدث عن خارطة انتشار التلوث الإشعاعي

أكدت وزارة الصحة والبيئة، أمس، إزالة الكثير من التلوثات الإشعاعية من مناطق البلاد، فيما أشارت إلى وجود تصور كامل عن خارطة انتشار التلوث الإشعاعي.

وقال وكيل الوزارة جاسم الفلاحي إن “التلوث الإشعاعي ناتج عن بقايا البرنامج النووي العراقي السلمي والمناطق التي استهدفت بأسلحة تحتوي على اليورانيوم في حرب الخليج الثانية”.

وأشار إلى أن التلوث الإشعاعي يشكل تحدياً كبيراً رغم وجود تصور كامل عن خارطة انتشاره والتنسيق مع الجهات المسؤولة لإزالته”.

وبيّن الفلاحي أن ” الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأخرى تمكنت من إزالة الكثير من التلوثات الإشعاعية وبدعم حكومي”، لافتاً إلى أن “هنالك مناطق لاتزال تشهد تلوثاً اشعاعياً والعمل فيها جارٍ لإزالته من خلال إجراءات علمية وتقنية”.

وأكد الفلاحي جدية وزارته في “إعلان عراق خالٍ من التلوث الإشعاعي والاهتمام في إنجاز الملف على أكمل وجه لحماية البيئة العراقية والمواطنين من الإشعاع”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close