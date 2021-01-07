انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار أمام الدينار اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار،الخميس، انخفاضا طفيفا أمام الدينار العراقي في افتتاح الأسواق المحلية.
وبلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار أميركي، صباح اليوم، 7 كانون الثاني 2021، في بورصة الكفاح ببغداد، 144,100 دينار، وتراوح السعر في الصيرفات ( تقريبي ) 143,500 إلى 144,500 دينار.
كما بلغ سعر الصرف في البصرة / بورصة
143,750
اربيل / بورصة
143,950
السليمانية/ بورصة
144,000
الموصل / جملة
144,000
أما أسعار صرف العملات الاجنبية والذهب:
100 يورو = 123,17 دولارا
100 باوند = 135,86 دولارا
100 دولار = 730,10 ليرة تركية
سعر أونصة الذهب عالميا 1921,30$
سعر برميل نفط الخام برنت = 54,75 دولارا
سعر برميل نفط الخام الاميركي= 51,10 دولارا
ر.إ