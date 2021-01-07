بالفيديو.. اسرائيل تكشف تفاصيلا جديدة عن القصف العراقي لاراضيها

كشف الجيش الاسرائيلي عن فيديوهات تنشر لأول مرة، لإطلاق الجيش العراقي الصواريخ على إسرائيل في الذكرى الـ30 لهذا الحدث.

وأظهر المواد المنشورة حالة الهلع والرعب التي تسبب بها سقوط الصواريخ العراقية على المدن الإسرائيلية حينها.

وبداية عام 1991 هدد العراق بقصف اسرائيل في حالة نشوب حرب، بعد اجتياح الكويت .

وخوفا من استخدام الأسلحة الكيماوية، قامت إسرائيل بتوزيع أدوات الحماية التي شملت أقنعة الغاز ومحاقن الأتروبين على سكانها. وطلب من كل عائلة إعداد غرفة محكمة الإغلاق في منزلها حيث ستبقى فيها خلال الهجوم.

وبعد يوم واحد من بدء عملية درع الصحراء، تعرضت إسرائيل لهجوم بصواريخ سكود التي أطلقت من غرب العراق باتجاه تل أبيب وميناء حيفا والنقب.

فيما اعترضت وسائط الدفاع الجوي الإسرائيلية عددا من تلك الصواريخ وسقط بعضها على المباني والعمارات، لتثبت فشل منظومة الدفاع الأميركية “باتريوت” في اعتراض الصواريخ العراقية.