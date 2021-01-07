صالح يؤكد للسفير الأميركي لدى بغداد أهمية تخفيف التوترات في المنطقة ورفض التصعيد

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، خلال لقائه السفير الأميركي في بغداد، ماثيو تولر، الخميس، على أهمية تخفيف التوترات في المنطقة ورفض التصعيد والاعتداءات.

وذكر مكتب رئاسة الجمهورية في بيان، اليوم، 7 كانون الثاني 2021،أن “رئيس الجمهورية، برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، وتطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات في سياق الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين، وبما يحقق المصالح المشتركة، الى جانب مناقشة تطورات الأوضاع في البلد”.

وأشار البيان إلى أن “الجانبان، بحثا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتم التأكيد على أهمية تخفيف التوترات ورفض التصعيد، ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، واستخدام لغة الحوار في حل المسائل العالقة، واحترام السيادة ورفض التدخلات والاعتداءات”.