كيف ستكون نتائج الإنتخابات لو كانت العتبة خمسة في المائة

توفيق بن رمضان*

بعد دراسة لنتائج الإنتخابات التشريعية لسنة 2019 و في صورة ما إذا طبقت قاعدة العتبة بمقدار خمسة بالمائة، الكثير من النواب من الذين يتصدرون المشهد السياسي و يملؤون الشاشات و الإذاعات و أغلب البلاتوات سيجدون أنفسهم خارج مجلس النواب و بالتالي خارج المشهد السياسي و الإعلامي، و في نفس السباق بعض الأحزاب ستغادر قبة البرلمان و البعض الآخر سيجدون أنفسهم بكتل برلمانية بعدد نواب أقل مما هم عليه الآن.

و لكم نتائج الإنتخابات التشريعية بعد تطبيق عتبة خمسة بالمائة و ما سينجر عنه من تداعيات في المشهد السياسي و من تحالفات و من تأثير على الإستقرار الحكومي و بالتالي الإستقرار السياسي و الذي بدوره سيكون له تأثير مباشر على التنمية و الإستثمار و الإزدهار.

1- حركة النهضة 81 صوت

2- قلب تونس 55 صوت

3- إئتلاف الكرامة 18 صوت

4- التيار الديمقراطي 17 صوت

5- الدستوري 15 صوت

6- حركة الشعب 11 صوت

7- تحيا تونس 7 أصوات

8- الإتحاد الجمهوري 2 أصوات

9- حزب الرحمة 2 أصوات

10- نداء تونس صوت وحيد

11- البديل التونسي صوت وحيد

12- الجبهة الشعبية صوت وحيد

13- أمل و عمل صوت وحيد

14- فوز خمسة قائمات مستقلة بصوت وحيد لكل منها

ملاحظة: أحزاب تخرج من المشهد البرلماني

1- مشروع تونس

2-آفاق تونس

3- صوت الفلاحين

4- عيش تونسي

5- تيار المحبة

خلاصة: في هاته الحالة كان بالإمكان تشكيل تحالف حكومي يضم 154 نائب متكون من ثلاث أحزاب فقط

1- حركة النهضة 81 صوت

2- قلب تونس 55 صوت

3- إئتلاف الكرامة 18 صوت