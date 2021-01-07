كيف ستكون نتائج الإنتخابات لو كانت العتبة خمسة في المائة

توفيق بن رمضان*
بعد دراسة لنتائج الإنتخابات التشريعية لسنة 2019 و في صورة ما إذا طبقت قاعدة العتبة بمقدار خمسة بالمائة، الكثير من النواب من الذين يتصدرون المشهد السياسي و يملؤون الشاشات و الإذاعات و أغلب البلاتوات سيجدون أنفسهم خارج مجلس النواب و بالتالي خارج المشهد السياسي و الإعلامي، و في نفس السباق بعض الأحزاب ستغادر قبة البرلمان و البعض الآخر سيجدون أنفسهم بكتل برلمانية بعدد نواب أقل مما هم عليه الآن.
و لكم نتائج الإنتخابات التشريعية بعد تطبيق عتبة خمسة بالمائة و ما سينجر عنه من تداعيات في المشهد السياسي و من تحالفات و من تأثير على الإستقرار الحكومي و بالتالي الإستقرار السياسي و الذي بدوره سيكون له تأثير مباشر على التنمية و الإستثمار و الإزدهار.
1- حركة النهضة 81 صوت
2- قلب تونس 55 صوت
3- إئتلاف الكرامة 18 صوت
4- التيار الديمقراطي 17 صوت
5- الدستوري 15 صوت
6- حركة الشعب 11 صوت
7- تحيا تونس 7 أصوات
8- الإتحاد الجمهوري 2 أصوات
9- حزب الرحمة 2 أصوات
10- نداء تونس صوت وحيد
11- البديل التونسي صوت وحيد
12- الجبهة الشعبية صوت وحيد
13- أمل و عمل صوت وحيد
14- فوز خمسة قائمات مستقلة بصوت وحيد لكل منها
ملاحظة: أحزاب تخرج من المشهد البرلماني
1- مشروع تونس
2-آفاق تونس
3- صوت الفلاحين
4- عيش تونسي
5- تيار المحبة
خلاصة: في هاته الحالة كان بالإمكان تشكيل تحالف حكومي يضم 154 نائب متكون من ثلاث أحزاب فقط
1- حركة النهضة 81 صوت
2- قلب تونس 55 صوت
3- إئتلاف الكرامة 18 صوت
*كاتب و ناشط سياسي إيكولوجي