وثيقة مسربة تكشف عن اجتماع سري بين مستشار الأمن الوطني الإماراتي ونظيره العراقي …

بحضور دبلوماسي آخر

كتب: إبراهيم الشويمي

نشر موقع مجهر الجزيرة الإخباري وثيقة مسربة تفيد بأن قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي زار الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 وأجرى لقاءاً سرياً مع نظيره الإماراتي طحنون بن زايد.

وحسب الوثيقة تم اللقاء بين الجانبين بحضور دبلوماسي أجنبي، لم يُذكر اسمه، في أحد مقار وزارة الداخلية الإماراتية، وشارك في الاجتماع مستشار وزير الداخلية الإماراتي أيضاً.

خلال الشهور الأخيرة وبعد التطبيع الإماراتي الإسرائيلي وجدنا بذل مساعي حثيثة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل التطبيع مع دول عربية أخرى، وأقيمت علاقات طيبة ولقاءات بين طحنون بن زايد، الذراع اليمنى لمحمد بن زايد، والسلطات الإسرائيلية، وحاولت السلطات الإماراتية حثّ دول عربية أخرى للانضمام إلى ركب التطبيع مع الإسرائيل.

وفي ظل هذه الظروف لا يستبعد أن يكون السبب وراء إقامة الاجتماع المذكور هو انضمام العراق إلى ركب التطبيع، كما أنه لا يستبعد أن يكون الدبلوماسي الحاضر في الاجتماع والذي لم يُذكر اسمه أحد قادة الموساد الإسرائيلي.

ولكن الأمر يبدو صعباً نظراً لأن العراق الذي تتزّعمه أحزاب وقوى سياسية دينية موالية لإيران، شن حملةً واسعةً على أبوظبي بسبب التطبيع، ونظراً لأن الشعب العراقي يرفض التطبيع حسب تعبير وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الذي قال في مقابلة مع سبوتنيك إن: “المجتمع العراقي يختلف عن بعض المجتمعات الأخرى بالنسبة للقضية الفلسطينية. في الواقع إن المسألة الفلسطينية ليست فقط جزءا من السياسة الخارجية، بل وأيضا جزء من السياسة الداخلية، لأنها ترتبط بالمجتمع العراقي ولأسباب مختلفة”.