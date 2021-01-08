الرئيس بارزاني: إيواء النازحين والمنكوبين واجبنا الوطني والإنساني

أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الخميس، أن إيواء النازحين والمنكوبين هو واجب إقليم كوردستان الوطني والإنساني، مشدداً على أن الشعب الكوردي عمل دوماً على تعزيز قيم التعايش بين كافة المكونات بعيداً عن أي منظور طائفي.

واستقبل الرئيس بارزاني، اليوم، في منتجع صلاح الدين قرب أربيل، رئيس ديوان الوقف السني العراقي د. سعيد حميد كمبش، والوفد المرافق له.

أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الخميس، أن إيواء النازحين والمنكوبين هو واجب إقليم كوردستان الوطني والإنساني، مشدداً على أن الشعب الكوردي عمل دوماً على تعزيز قيم التعايش بين كافة المكونات بعيداً عن أي منظور طائفي.

واستقبل الرئيس بارزاني، اليوم، في منتجع صلاح الدين قرب أربيل، رئيس ديوان الوقف السني العراقي د. سعيد حميد كمبش، والوفد المرافق له.

أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الخميس، أن إيواء النازحين والمنكوبين هو واجب إقليم كوردستان الوطني والإنساني، مشدداً على أن الشعب الكوردي عمل دوماً على تعزيز قيم التعايش بين كافة المكونات بعيداً عن أي منظور طائفي.

واستقبل الرئيس بارزاني، اليوم، في منتجع صلاح الدين قرب أربيل، رئيس ديوان الوقف السني العراقي د. سعيد حميد كمبش، والوفد المرافق له.

خلال اللقاء، أعرب رئيس ديوان الوقف السني عن شكره للرئيس بارزاني وإقليم كوردستان على فتح أبواب الإقليم أمام مئات الآلاف من اللاجئين العراقيين خلال الأيام الصعبة، كما أعرب عن تقديره للنهضة والتنمية والخدمات التي تم توفيرها على الرغم من التحديات الكثيرة التي يواجهها إقليم كوردستان.

من جانبه وصف الرئيس بارزاني استقبال اللاجئين والمنكوبين بأنه «واجب وطني وإنساني»، مشدداً على أن الشعب الكوردي عمل دائماً على تعزيز قيم التعايش بين كافة المكونات.بعيداً عن أي منظور طائفي.