انطلاق المؤتمر التأسيسي (لتجمع السند الوطني) بانتخاب الأسدي أميناً عاماً

عُقد اليوم الخميس، في العاصمة بغداد، المؤتمر التأسيسي الأول (لتجمع السند الوطني) الذي يسعى لأن يكون إضافة نوعية على طريق العدالة الاجتماعية وتأسيس عهد وطني يكون فيه العراق عزيزاً مقتدراً تحكمه إرادة أبنائه ويقيم علاقات متوازنة مع الجميع وفق المبادئ والثوابت الوطنية والمصالح المشتركة.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس تجمع السند، أن المؤتمر عُقد اليوم في فندق المنصور، وسط بغداد، لإطلاق (تجمع السند الوطني)، وبحضور وفد من دائرة الأحزاب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والذي أشرف على انتخاب الأمانة العامة للتجمع وأمينه العام النائب أحمد الأسدي، مبيناً أن هذا التجمع يتبنى خياره الوطني في بناء الدولة ونهجه في صيانتها وأهدافه في متابعة مشروع التنمية وبرنامجه السياسي واستراتيجيته الوطنية في “التجديد والعدالة والتنمية” وهي ثلاثية تميز بها التجمع في حركته السياسية لممارسة اختلافة العقائدي والسياسي عن غيره من الأحزاب العراقية الوطنية.

وأشار المكتب إلى أن “تجمع السند” يتكون من عدد من القوى السياسية الوطنية التي خدمت العراق وشعبه في أحلك ظروف المواجهة مع دكتاتورية البعث وقوى الاستكبار والتنظيمات الإرهابية التي أرادت بالعراق سوءاً كما ضم العديد من الشخصيات الوطنية العراقية التي ستتصدى للمرحلة الحالية والعازمة على تجديد العهد مع دماء الشهداء سيما دماء الشهيد القائد أبو مهدي المهندس.

المكتب الإعلامي الرسمي

للنائب أحمد الاسدي

رئيس تجمع السند الوطني