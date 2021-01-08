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ديالى تعلن اسماء اكثر من 15 الف محاضر مجاني بعد تدقيق دام 3 اشهر

اعلنت مديرية تربية ديالى، الجمعة، عن اسماء اكثر من 15 من اسماء المحاضريين المجانيين الذين تنطبق عليهم التعليمات الوزارية.
وقال مدير اعلام تربية ديال عمار العبيدي في حديث ،ان” اللجنة المركزية الخاصة بتدقيق ملفات جميع المحاضرين المجانيين في مدارس ديالى والبالغ عددهم اكثر من 31 الف محاضر اعلنت اسماء من تنطبق عليهم الضوابط والتعليمات الوزارية والذين بلغ عدد هم قرابة 15 الف محاضر”.
واضاف العبيدي،ان” عملية التدقيق والتي استمرت 3 اشهر متتالية اخذت اطارات متعددة من ناحية تقاطع الاسماء مع كل الدوائر والموسسات وبيان مدى الحاجة الفعلية للاختصاصات مع التاكيد على معدلات النجاح وجمع النقاط للمتنافسين لافتا الى ان الاسماء سيجري رفعها الى وزارة المالية من اجل الحصول على غطاء مالي لتثبيت وضعهم القانوني وفق الاطار المعروفة”.
وكان اكثر م 31 الف محاضر مجاني تم قبوله في مدارس ديالى قبل ان يصدر قرار بتدقيق اسمائهم بشكل مكثف قبل 3 اشهر”.انتهى 25 ف

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